Si recupera la partita più strana della storia o quasi. Quella che "sarebbe stata" la più strana. Quel giorno l'Atalanta sarebbe scesa in campo con una non-formazione, per turnover in vista del ritorno di Coppa Italia, proprio nello stesso stadio. Il maltempo non la rese giocabile. Adesso però è tutt'altra cosa. E allo Stadium il Gasp ci andrà con i titolari. Ma intanto il torneo ha avuto una svolta decisiva. E la Juve non è più levriero ma lepre. La quota del gol è eccezionalmente alta.



Un'altra troppo alta è quella della doppia interna in Besiktas-Bayern in Champions League. Finora abbiamo visto che tutte le sfide che si erano già decise all'andata (Liverpool, City) sono state giocate per modo di dire al ritorno. In Baviera era finita 5-0. Qui un'altra vittoria dei tedeschi mi sorprenderebbe. E la doppia interna ha una quota folle.

L'ambo? Di corsa. Dall'albero cadono quote stramature. E un ambo che vale 5 volte e mezzo la posta è un colpaccio a priori.



Non finisce qui. Faccio anche un ambo di marcatori. Higuain più Messi (in Barcellona-Chelsea). Il primo ha sbagliato un rigore poche ore fa, il secondo è stato a coccolare il figlio appena nato poche ore fa. Hanno in corpo la benzina giusta, quella che serve per segnare.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Juventus-Atalanta gol (quota 2.25)



Besiktas-Bayern 1X (2.40)



L'ambo vale 5.40 volte la posta



e inoltre:



Higuain marcatore (2.00)



Messi marcatore (1.80)



L'ambo dei marcatori vale 3.60 volte la posta.



