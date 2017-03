Fosse vero. Oggi la vedo chiara come acqua di sorgente. A partire dalla Serie A e dalla più divertente partita della giornata, ovvero Inter-Atalanta. Tutte e due giocano al calcio, tutte e due segnano, gol non ce lo toglie nessuno.



Napoli-Crotone? Qui si parla di 1/handicap. E non credo sinceramente di trovarvi in disaccordo, i 50' messi in mostra col Real parlano da soli.



Partita da gol/over 2.5 è presto servita in Pescara-Udinese. E si va fino alla serale che è Palermo-Roma. Qui chi gioca gioca si segna e si subisce, io vado con l'over 2.5.



Per chiudere quella che diventerà una settina - remunerativa o no lo vedremo alla fine - tiro il capo dell'Europa League: un po' come nel caso della Roma, chi ha giocato è stanco e pensa a giovedì prossimo. Quindi squadre sfilacciate e partite aperte. Scelgo Lione-Tolosa in Francia, Schalke-Augsburg e Amburgo-Moenchengladbach in Bundesliga. Per tre over 2.5.



E voi? fatemi sapere, c'è la SFIDA A MI STERPALMIERI. Mi raccomando, sono certo che arriverà qualche bella proposta. Per andare lunedì in prima pagina.



Inter-Atalanta gol (quota 1.68)

Napoli-Crotone 1/handicap (1.35)

Pescara-Udinese gol/over 2.5 (1.85)

Palermo-Roma over 2.5 (1.58)

Lione-Tolosa over 2.5 (1.52)

Schalke-Augsburg over 2.5 (2.00)

Amburgo-Moenchengladbach over 2.5 (1.95)



Con la settina andiamo a 196 euro con 5 euro, escluso bonus!



