Anticipo del turno infrasettimanale di Serie A di tutto rispetto, ci aspetta una bella partita tra Inter e Sampdoria. E anche divertente. Icardi in casa è un'iradiddio, i doriani in trasferta, a parte Verona, sono sempre stati parte di un bell'over 2.5 o più.



Accanto alla serata di San Siro c'è il turno di Serie B. Ci vado sparato con tre partite che mi piacciono in similitudine. E che sarebbero Empoli-Pescara, Entella-Cremonese e Foggia-Parma. Con il gol passa la paura.



Si chiude con una sfida particolarissima, Ascoli-Spezia; i marchigiani sono la peggiore squadra come rendimento interno, i liguri la penultima come rendimento esterno. Il pareggio non sembra mal giocato, voi che dite?





I CONSIGLI DEL MARTEDI'





Inter-Sampdoria over 2.5 (quota 1.52)



Empoli-Pescara gol (1.42)



Entella-Cremonese gol (1.70)



Foggia-Parma gol (1.65)



Ascoli-Spezia X (3.00)





La quaterna vale 18.15 volte la posta escluso bonus.



