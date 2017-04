Senza trucco e senza inganno, si va in campo il sabato di Pasqua. Da noi e in altri grandi campionati. Partiamo dalla serie A, che ha un'infinità di indicazioni. Il via è dalle quotarelle su cui nessuno potrà avere da ridire, come le vittorie di Juve e Napoli. L'assenza del Papu squalificato (e di Spinazzola acciaccato?) mi dice che a Roma l'Atalanta avrà le sue belle gattone da scorticare e quindi anche la terza fissa è trovata. Poi due gol che mi piacciono un sacco, quelli tra Toro e Crotone e tra Sampdoria e Sassuolo.



Non ho ancora parlato del derby cinese di Milano. Il closing sembra fatto apposta per creare ancor più pathos. Ebbene, da due squadre che in questa sfida vorrebbero rivoltare il mondo intero mi aspetto i gol, tanti, che dicano innanzitutto ai tifosi cinesi che si metteranno alla tv quanto sia divertente seguire i propri nuovi beniamini. L'over 2.5 qui va strabene.



E la Premier? Si va a conclusione con la combo del Tottenham, in casa col Bournemouth, che in trasferta un pallino sa sempre come farlo. L'1/over 2.5 mi è gradito assai. Gli auguri? Li rimandiamo a domani.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Inter-Milan over 2.5 (quota 1.62)

Pescara-Juventus 2 (1.28)

Napoli-Udinese 1 (1.25)

Roma-Atalanta 1 (1.50)

Torino-Crotone gol (1.65)

Sampdoria-Sassuolo gol (1.52)

Tottenham-Bournemouth 1/over 2.5 (1.54)



La settina vale 75 euro con 5 euro escluso bonus.



Twitter @calcioepepe





Questa è la giornata della SFIDA A MISTERPALMIERI. Sembra una di quelle giornate nelle quali in prima pagina bisognerà metterne molti. Ma occhio a fidarsi! Pensateci bene e buttate giù le cose migliori che vi vengono in mente; tanti hanno i loro aficionados che li seguono. A voi!