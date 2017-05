Oggi mi tappo gli occhi e le orecchie e faccio esistere soltanto il campionato italiano. Anche perchè è la giornata, anzi la serata di Roma-Juventus. Ma dato che nel pomeriggio si giocherà Torino-Napoli e quel risultato per forza di cose si rifletterà su quello dell'Olimpico di Roma, lascio questa partita ai tifosi. Anche perchè non ci sarà Dzeko, sicuramente qualche assenza pesante della Juve che pensa a Cardiff e alla Lazio. Niet, si passa oltre.



Comincio subito da Inter-Sassuolo delle 12.30: qui è facile, gol. Poi Bologna-Pescara, Crotone-Udinese e Sampdoria-Chievo mi sanno tutte e tre dello stesso segno, 1. Mentre Palermo-Genoa e Torino-Napoli profumano dell'esatto contrario e cioè del 2. Chi volesse potrebbe spingersi anche al 2/over 2.5 del Napoli.



Siamo alle ultime giornate e tutto sembra già scritto prima. E' ovvio che dovessero uscire questi risultati il banco piangerebbe per un mese. Ma chi non si fa di questi problemi segua la strada della ragione, chissà che davvero debbano rivendersi le piscine che si sono fatti costruire due settimane fa...!



PS E quelle costruite ieri...



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Inter-Sassuolo gol (1.50)

Bologna-Pescara 1 (1.55)

Crotone-Udinese 1 (1.77)

Palermo-Genoa 2 (1.65)

Sampdoria-Chievo 1 (1.90)

Torino-Napoli 2 (1.55)



La sestina vale 100 euro con 5 euro euro escluso il bonus.



Twitter @calcioepepe



SECONDA PUNTATA DELLA SFIDA A MISTERPALMIERI. Anche oggi tocca a voi che saprete senza dubbio superarmi con effetti speciali. Fatemi delle grandi sorprese perchè so che potete. E lunedì ci ritroveremo in prima pagina qui su CM. Sfogo alle invenzioni, coraggio!