E' da quel giorno del 2013 a Gerusalemme che l'Italia sogna la rivincita con la Spagna. Parliamo di Europeo under 21, la finale. Era l'Italia di Devis Mangia contro una Spagna troppo più forte dei nostri: Immobile, Borini e soci. In campo c'era un diavolo, Thiago Alcantara, nato a Brindisi, che ci schiantò con una tripletta. Più Isco, De Gea e Morata. Basta così? Questa volta, all'Olimpico di Roma va in onda un'amichevole. Con la squadra di Di Biagio che vuole cancellare quel 2-4 e può farlo, nonostante i rossi non perdano da un anno, in casa contro la Croazia, 0-3. Voglio andare su due risultati esatti molto difficili ma di grande remunerazione, il 2-2 e il 3-2. In una serata dove i gol non dovrebbero farsi aspettare troppo.



PS. Chiudo con un suggerimento che sconfina in una delle semifinali del Torneo di Viareggio. Empoli e Club Brugge sono supertoste, finora hanno dimostrato carattere di ferro. Il pareggio potrebbe essere ben pagato e ben giocato.Occhio che si va in campo alle 16.30.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Italia-Spagna under 21 risultato esatto 2-2 (quota 15 ) e 3-2 (quota 31)



Twitter @calcioepepe