Fiorentina-Chievo e Juventus-Atalanta sono due partite di Coppa Italia in cui si può vedere una traccia comune. Il Chievo va a Firenze dopo aver preso quattro giuggiole in faccia proprio dai bergamaschi e non credo che voglia andare a fare un tristissimo sparring-partner; i succitati nerazzurri vengono da quella splendida trasferta, la migliore della loro perfetta stagione, e non credo vogliano andare a prenderne quattro allo Juventus Stadium senza dire beh. Per me ci si può spingere fino alle combo 1X/gol, per cercare di dare un senso.



Anche in EFL Cup c'è qualcosa di interessante con l'andata di semifinale tra Southampton e Liverpool. Nei quarti i primi sono andati a sbancare l'Emirates dell'Arsenal con un cospicuo 2-0 quindi non credo assolutamente che vogliano fare una comparsata in casa loro. Anzi, probabilmente il piano è limitare oggi Klopp per restare in ballo e dare tutto ad Anfield. Vado con un bel multigol 1/4.



Il decollo della giocata lo trovo in Coupe de la Ligue, dove nel quarto di finale secco il Bordeaux ospita un Guingamp che sta facendo una stagione con i controfiocchi. Tre delle ultime cinque che le hanno viste di fronte si sono chiuse in parità, 1-1. Il pareggio potrebbe farci bene. Lo accendiamo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Fiorentina-Chievo 1X/gol (quota 2.05)

Juventus-Atalanta 1X/gol (1.95)

Southampton-Liverpool multigol 1/4 (1.20)

Bordeaux-Guingamp X (3.15)



La quaterna vale 75 euro con 5 euro.



Twitter: @calcioepepe