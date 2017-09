La mia base è fuori dai confini d'Italia. Me la offre il grande Mou che riceve e farà il suo benvenuto al "figliol" Rooney, che torna da avversario con l'Everton. Stracciato in settimana dall'Atalanta come se fosse una squadra Primavera. Non credo che ci si starà troppo a salutare, poi si giocherà. E lo United prenderà tre punti facili.



Salto indietro in Italia. Dove Sassuolo-Juventus può essere ancora una volta uno snodo obbligato. Qui, dopo la sbornia del Nou Camp, si può soltanto vincere. E passo ad altro. Per esempio, alla vittoria con handicap del Napoli che ha messo un piede su una buccia di banana in Ucraina ma che non perderà più tempo (e al ritorno gli ucraini se li mangerà con la pummarola 'n coppa...).



Milan-Udinese mi stacca un bell'over 2.5, visto che i rossoneri segnare segnano ma subiscono anche. Vedo gol tra Spal e Cagliari, ovvero la partita di Borriellone nostro. E chiudo col gol tra Genoa e Lazio, posticipo notturno che ci farà vedere due squadre che sanno giocare, i rossoblù più in casa, i biancolesti un po' ovunque.



E VOI? TRACIMATE QUI SOTTO NELLA SFIDA A MISTERPALMIERI. BANDO ALLE CHIACCHIERE E FATECI VEDERE CHI SIETE! ALCUNI LI CONOSCIAMO BENISSIMO, GLI ALTRI SI FARANNO APPREZZARE FIN DA QUESTA VOLTA! E LUNEDI' AVRANNO IL LORO PEZZO!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Sassuolo-Juventus 2 (quota 1.47)

Napoli-Benevento 1/handicap (1.32)

Milan-Udinese over 2.5 (1.70)

Spal-Cagliari gol (1.65)

Genoa-Lazio gol (1.62)

Manchester United 1 pt/1 finale (1.85)



La sestina vale oltre 16 volte la posta, escluso il bonus.