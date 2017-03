Due under 2.5 su dodici, una percentuale quasi bulgara. E' quella che ci riporta alle partite di questo turno di Champions League,tra l'altro una delle due è riferita proprio a Juventus e Porto, che all'andata chiusero sul 2 a 0 per i bianconeri E fu una partita strana in cui i padroni di casa restarono in dieci, quindi la Juve gestì sullo 0-0 per poi infliggere le rasoiate finali.

Il cappello iniziale serve per dirsi che ormai non si può che far di conto con gli over 2.5. Allo Stadium gli ospiti dovranno andare a segnare almeno due gol e questo significa scoprirsi e prenderne. A Leicester, lo sconosciuto Shakespeare che prese il posto di Claudio Ranieri deve rimontare l'1-2 subito in Spagna, che onestamente sarebbe dovuto essere risultato più largo.

Due combo, per Juve e Siviglia. Con l'over 2.5 che non può non riguardarci. Se vi convincono, agite nell'ombra.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Juventus-Porto 1X/over 2.5 (quota 2.30)

Leicester-Siviglia X2/over 2.5 (2.50)

L'ambo porta 29 euro con 5 euro.

