È la prima domenica di campionato dopo l'Apocalisse. Forse anche per questo bisogna augurarsi il massimo dello spettacolo, al di là del tifo di ognuno.



Sarà ma il gol la fa da padrone un po' dappertutto in questo programma. A cominciare da Sampdoria-Juventus, meravigliosa partita con un avversario che, davanti ai propri supporters, non ha niente di meno del titolatissimo rivale. E per finire al posticipo bellissimo di San Siro, con l'Atalanta di Gasperini che si è fatta ammirare l'anno scorso e sa ripetersi anche in questa stagione. Legate strette a queste due sfide possono starci Spal-Fiorentina, Torino-Chievo e Udinese-Cagliari.



Per chiudere con l'unica gara di Serie B, Salernitana-Cremonese. Non ha niente da invidiare, come tensione e spettacolo garantito, a qualcuna di Serie A. Anche qui il gol squilla forte come un antifurto.



Queste le mie sensazioni. E le vostre? La SFIDA A MISTERPALMIERI ha il massimo della fiducia in voi. Non mi fate ricredere, per favore. Perchè dedicare un pezzo alle vostre imprese mi (e vi) migliora il lunedì!





I CONSIGLI DELLA DOMENICA





Sampdoria-Juventus gol (quota 1.75)



Spal-Fiorentina gol (1.62)



Torino-Chievo gol (1.60)



Udinese-Cagliari gol (1.60)



Inter-Atalanta gol (1.60)



Salernitana-Cremonese gol (1.62)





La sestina vale 18.8 volte la posta escluso il bonus.



@calcioepepe