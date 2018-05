A questo scudetto - manca solo un granello di polvere che è come se fosse già qui - la Juve ci è arrivata con la testa in confusione e le gambe pesanti. Ma dato che è abituata a lottare da quando è nata ci è arrivata. Il Milan invece ha questa finale di Coppa Italia in testa da quando Ringhio si è guadagnato il posto. Ci siamo. L'Olimpico di Roma è pronto alla sfida che sembra molto più tesa di quanto appaia a un primo sguardo. Oltretutto, potrebbe essere l'ultima finale bianconera del Conte Max (e il potrebbe è condizionale, non altro che quello). Non vedo come l'equilibrio possa rompersi nettamente a favore di uno o dell'altro. Sembra la classica partita che vive su pochi decisivi episodi. Con la differenza che "se la Juve sbaglia la partita sa comunque restarci attaccata; se la sbaglia il Milan ne esce prima di essersene reso conto" (cit). Come non essere d'accordo?



I CONSIGLI PER MERCOLEDI':



Juventus-Milan X (quota 3.40)



@calcioepepe