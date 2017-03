Atalanta-Fiorentina delle 12.30 ce la guardiamo. Perchè non vogliamo stracciare tutto alle 14.15. Comunque se potete date un'occhiata alla tv perchè Gasperini sta facendo giocare un calcio davvero eccellente.

Partiamo invece con quelle delle 15.00 e con un bel Torino-Palermo che ci strappa la combo 1/over 2.5.

Si salta a piedi pari su Cagliari-Inter che si merita un gol da entrambe le parti (e non è mal pagato). Quindi la stessa cosa in Crotone-Sassuolo e nel posticipo di Bologna-Lazio dove però abbiniamo la combo 1X/gol (lo stress emotivo del derby giocato in settimana potrebbe farsi sentire).

Udinese-Juventus, in un diluvio di bianconero non vedo punti persi dalla capolista, proprio no. Anche perchè sono ormai punti-scudetto o quasi.

Il tutto mi porta a chiudere con la combo over 2.5/gol di Sunderland-Manchester City, ben giocata e ben pagata.

Ragazzi, me la sento.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Torino-Palermo 1/over 2.5 (quota 2.05)

Cagliari-Inter gol (1.70)

Crotone-Sassuolo gol (1.68)

Udinese-Juventus 2 (1.50)

Sunderland-Manchester City over 2.5/gol (2.00)

Bologna-Lazio 1X/gol (3.05)



La sestina vale 267 euro con 5 euro, escluso bonus!



Twitter @calcioepepe



