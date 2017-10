Nella serata Champions in pista Roma e Juve. Di Francesco a Londra senza uno degli insostituibili, Manolas. Faccia a faccia con Conte che vuole i tre punti per staccarsi. Assenze importanti anche nel Chelsea. Partita da guardare in tv. Mentre la Juventus, che ospita lo Sporting Lisbona, deve vincere e lo farà ritrovando il suo Miralem. E magari anche il Pipita.



Troppe le scartine in campo contro aerei da guerra, l'handicap non può che farsi vedere. Atletico Madrid, PSG, Barcellona e Bayern a un certo punto si fermeranno. Ma solo dopo aver raggiunto la quota-sicurezza. Chi avranno davanti non mette paura.



Si può chiudere con Mourinho che rimette piede in Portogallo (ma non nella sua Oporto). C'è il Benfica e la partita che potrebbe uscirne sembra una di quelle chiuse a quadrupla mandata.



Forza e coraggio. La quota che viene fuori non sembra una quotina. Per niente.



I CONSIGLI PER MERCOLEDI'



Qarabag-Atletico Madrid 2/handicap (quota 1.60)



Anderlecht-PSG 2/handicap (1.40)



Barcellona-Olympiacos 1/handicap (1.21)



Bayern-Celtic 1/handicap (1.28)



Juventus-Sporting 1 (1.35)



Benfica-Manchester United under 2.5 (1.80)



La sestina vale 8.43 escluso bonus.



