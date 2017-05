Juventus e due... Pomeriggio domenicale con il secondo trofeo stagionale a portata di mano, prima di Cardiff. C'è la squadra che va più forte di tutte a sbarrare la strada, un supersonico Crotone che vorrebbe tanto non tornare a mani vuote dallo Stadium. Ma anche io vorrei vivere alle Seychelles...



Comunque quella è una partita fuori zona, fuori campo, fuori tutto. Sono le altre che bisogna attaccare... Per esempio Genoa-Torino, dove i granata non regaleranno alcunchè e i rossoblù devono fare gol. Fotografia o quasi di Empoli-Atalanta, anche qui nessun regalo in partenza e gol in arrivo. Esattamente come in Lazio-Inter, posticipo serale che speriamo non debba andare in onda con il fortunale che si è abbattuto su Roma venerdì sera. Sassuolo-Cagliari e Milan-Bologna mi suonano sempre gol, anche qui; vogliamo non dare ascolto?



Condiamo il tutto con il solito salto in Premier League. Arsenal-Everton, Hull-Tottenham e Liverpool-Middlesbrough non possono che finire così. O sono trappole? Io le accendo tutte insieme.



I CONSIGLI PER DOMENICA:



Lazio-Inter gol (quota 1.40)

Genoa-Torino gol (1.40)

Empoli-Atalanta gol (1.57)

Sassuolo-Cagliari gol (1.45)

Milan-Bologna gol (1.68)

Arsenal-Everton 1 (1.35)

Hull-Tottenham 2 (1.52)



Non sarà l'invenzione del secolo ma è comunque una settina che vale 77 euro con 5 euro, escluso bonus.



