Sabato calcisticamente superbaffuto. C'è la finale Parma-Alessandria per chi sale in B, l'apertura Russia-Nuova Zelanda per la Confederations Cup e altri due match interessantissimi per l'Europeo under 21. Ma la quota con la zazzera è senza dubbio quella dell'Alessandria. Viste le due semifinali non riesco a capire come sia così alta quella dei grigi. Vero che Parma è un crocevia importante per il nostro calcio ma tra le due squadre ora la differenza c'è e si vede tutta. E in più il Parma si è dovuto ciucciare i supplementari contro il Pordenone. Fate un po' voi.



Russia-Nuova Zelanda a San Pietroburgo vuol dire inaugurazione e tre punti semplici. Almeno la vedo così.

Così come mi oriento sulla vittoria del Portogallo, squadra che a questi livelli di età è un carrarmato. Anche se la Serbia non è uno spazzolino da denti. Chiudo con Spagna-Macedonia dove mi piace una mezza sorpresa, quella del gol. Per una quaterna da buon fine settimana!

PS Mi correggo, ottimo fine settimana!



I CONSIGLI DEL SABATO



Parma-Alessandria 2 (quota 3.50)

Russia-Nuova Zelanda 1 (1.28)

Portogallo-Serbia 1 (1.85)

Spagna-Macedonia gol (2.30)



La quaterna vale 19 volte la posta!



Twitter @calcioepepe