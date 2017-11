Da Irlanda-Danimarca uscirà la quarta finalista della zona europea per la Coppa del Mondo di Russia 2018. Andata da intristire, poche palle-gol. Qui ci sta bene la combo X2/under 2.5, partendo dal presupposto che i rischi dovrebbero essere ridotti al minimo.



Amichevole under 21 che ci riguarda, con l'Italia di Di Biagio che si trova a ricevere nel nuovo stadio di Frosinone la visita della Russia. Il ruolino più recente mi dice che i nostri sprizzano salute e possono vincere anche questa.



A Wembley un altro grande rivale, dopo la Germania ecco il Brasile. Nazionale in spolvero, segna e sa chiudere la porta con Alisson. Anche qui la combo con la X2/over 1.5.





I CONSIGLI DEL MARTEDI





Irlanda-Danimarca X2/under 2.5 (quota 2.00)



Italia under 21-Russia under 21 1 (1.72)



Inghilterra-Brasile X2/over 1.5 (1.52)





Il terno vale 5.22 volte la posta



@calcioepepe