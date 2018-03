Qualche giornata fa il derby di Milano sarebbe stato altro. Molto altro. Adesso è tutto diverso. Ma quattro partite in dieci giorni, con dentro la semifinale di Coppa Italia finita ai rigori, sono tantissima roba. E l'Inter opaca e fuori fuoco ha la chance di fermare questa risalita inarrestabile del Ringhio e i suoi Diavoli. Vado con la doppia di Spalletti, proprio perchè la fatica fisica e nervosa si farà sentire.



Benevento-Verona non può che essere un over 2.5, non vedo chi dovrebbe difendere e cosa. Torino-Crotone e Udinese-Fiorentina invece mi portano alla deriva del gol.



Così come la prima partita di Premier League. L'Arsenal sarà sbattuto da una parte e feroce dall'altra. Ma il Brighton non è un asciugamano spiegazzato. Il partitone è City-Chelsea. Il Pep contro Antonio Conte. Qui capiremo se i Gunners sui quali si sono puliti due volte i piedi gli uomini di Guardiola erano davvero troppo deboli. O invece fossero dei supereroi Aguero, de Bruyne e soci. Conte è lì che aspetta lo schiaffone. Ma è quello da dare che progetta. Sogno che può diventare incubo?



CHE DOMENICA DA RACCONTARE, COL DERBY CHE E' UN GIALLO. DAI, SIETE COSI' ABILI DA FAR VOSTRA LA SFIDA A MISTERPALMIERI E UN PEZZO CHE PARLI DI VOI. BASTA UN COLPO DA 6/1 IN SU!





I CONSIGLI DI DOMENICA





Milan-Inter X2 (quota 1.53)



Benevento-Verona over 2.5 (1.82)



Torino-Crotone gol (2.00)



Udinese-Fiorentina gol (1.82)



Brighton-Arsenal gol (1.70)



Manchester City-Chelsea 1 (1.62)





La sestina vale 27.9 volte la posta escluso il bonus.



