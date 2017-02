Inter-Roma, nel quale vedo i giallorossi di campionato e non quelli nulli del ritorno col Villarreal. In più l'assenza di Miranda al centro della difesa nerazzurra. Con la forma di Dzeko, i nerazzurri dovrebbero essere spaventati e non poco. Per il resto vado col gol. In Crotone-Cagliari, Genoa-Bologna e Sassuolo-Milan. Per Chievo-Pescara mi spingo all'over 3.5. E per questa domenica mi fermo qui. Ricordando però che questa è la vostra giornata di pronostici per la SFIDA A MISTERPALMIERI. Mandate, inviate, votate, suggerite. E soprattutto azzeccateci. E avrete un pezzo che parlerà di voi domanii su CM, in prima pagina. I CONSIGLI DELLA GIORNATA Lazio-Udinese 1 (quota 1.45) Inter-Roma X2/gol (2.20) Crotone-Cagliari gol (1.75) Genoa-Bologna gol (1.75) Sassuolo-Milan gol (1.60) Chievo-Pescara over 3.5 (2.60) La sestina porta 203 euro con 5 euro, escluso bonus. Twitter @calcioepepe Il posticipo invece è un grandenel quale vedo i giallorossi di campionato e non quelli nulli del ritorno col Villarreal. In più l'assenza di Miranda al centro della difesa nerazzurra. Con la forma di Dzeko, i nerazzurri dovrebbero essere spaventati e non poco.

In un campionato spaccato come quello italiano, dove per la retrocessione e per le coppe (alcune) sembra quasi tutto fatto, difficile non vedere partite più aperte - tatticamente almeno - del solito. E quindi una grandinata di gol. Anche se una partita merita considerazioni differenti.la vittoria interna non avrà una gran quota ma sinceramente si fa comunque apprezzare.