Si continua con un salto in serie B e si pesca tra gli over 1.5: ecco spuntare Foggia-Palermo, Frosinone-Bari e Salernitana-Pescara, su questa però mi spingo all'over 2.5 (bella forza...).

In Premier League Liverpool, City e Tottenham, nonostante siano state impegnate in Europa, non capisco come possano inciampare.

E metto una singola, motivandola così: con Inter e Atletico Madrid i rigori c'erano ma nessuno ha fischiato. Roma-Verona potrebbe suonare un'altra musica. Una singola si può rischiare, la quota del calcio dal dischetto è onesta.

Così come singolo mi piace il pareggio tra West Bromwich e West Ham. Ci si prova con fiducia, dopo che i Martelli si sono mossi da quota zero.

I CONSIGLI DEL SABATO

Crotone-Inter 2 (quota 1.33)

Fiorentina-Bologna gol (1.72)

Foggia-Palermo over 1.5 (1.23)

Frosinone-Bari over 1.5 (1.29)

Salernitana-Pescara over 2.5 (1.45)

Liverpool-Burnley 1 (1.25)

Watford-Manchester City 2 (1.32)

Tottenham-Swansea 1 (1.23)

L'ottina vale quasi 11 volte la posta escluso il bonus.

e inoltre

Roma-Verona rigore si (quota 2.75)

e inoltre

West Bromwich-West Ham X (quota 3.20)

Crotone-Inter e Fiorentina-Bologna le due di Serie A nella mia multipla.. A Firenze sento la voglia diche ha fatto una bella frazione contro il Napoli. Almeno un gol lo segnano entrambe.