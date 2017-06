Oggi il terno sarebbe chiaro ma io voglio uscire dalla strada maestra e vedere l'effetto che fa. L'esordio degli Azzurri nella fase finale dell'Europeo under 21 è una fissa di quelle che non si possono ignorare, la quota non sarà a palle gialle ma gli uomini di Di Biagio sono veri, Donnarumma compreso. L'avversario sono i danesi che ci hanno fermato sullo 0-0 in amichevole, qualche mese fa. Ma i nostri non sono gli stessi di quel giorno.

Partite decisamente divertenti quelle in cartellone in Russia per la Confederations. CR7 avrà i fumi in uscita dal naso e vorrà tirarli fuori tutti contro il Messico, che però non starà lì a far flanella, anzi. Anche Camerun-Cile ha una squadra favoritissima ed è la sudamericana. In tutti e due i casi voglio accendere un'opzione particolare e cioè andare sulla combo vittoria/over 2.5. Sono quattro schemi offensivi, con attaccanti veri in campo. Vedete voi.



I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Danimarca-Italia u.21 2 (quota 1.75)

Portogallo-Messico 1/over 2.5 (3.55)

Camerun-Cile 2/over 2.5 (2.65)



Il terno vale 16.4 volte la posta



@calcioepepe