Napoli-Fiorentina apre la teoria delle grandi partite di Coppa Italia. San Paolo pronto a ricevere una squadra che sta facendo tutto per bene e anche di più. Bernardeschi e Chiesa sono nomi da presente e ancor più da futuro, che faranno titoli di mercato da qui all'eternità. Proprio per questo e per il fatto che da quando non c'è Koulibaly la difesa partenopea il golletto lo prende spesso, io punto sul gol viola.



Alaves-Alcorcon sembra una sgambatura di Copa del Rey. I primi hanno vinto 2 a 0 in trasferta quindi sembra tutto apparecchiato. Ma proprio per questo troviamo un capo del filo a cui attaccarci. E cioè che gli ospiti nelle due precedenti fuori casa di Coppa hanno segnato. Qui possono ripetersi e su quello noi andiamo.



Marocco-Costa d'Avorio e Togo-Congo chiudono il gruppo C di Coppa d'Africa. La Costa e il Togo devo assolutamente vincere pena l'esclusione. E questo mi fa dire che più che di partite "coperte" si tratterà di partite "scoperte", sull'orlo di una crisi di nervi. E i gol arriveranno. I quotisti la vedono in maniera differente. Se ho ragione io ci si diverte. Se no si strappa!



Napoli-Fiorentina segna gol squadra ospite (quota 1.46)

Alaves-Alcorcon segna gol squadra ospite (1.60)

Marocco-Costa d'Avorio over 2.5 (2.35)

Togo-Congo over 2.5 (2.10)



La quaterna vale 57 euro con 5 euro.



