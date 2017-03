Barcellona-PSG ne è stato l'esempio, andato a buon fine. E cioè che quando c'è la quota buona ci si può anche fermare alla singola, senza "andà a cercà Maria pe' Roma", come dicevano gli antenati della Capitale.

Stasera tocca a Juventus-Milan, partita che conosciamo a memoria avendola già vista in campionato e Supercoppa, oltre che nella scorsa finale di Coppa Italia e nell'ultimo scontro diretto allo Stadium, per la Coppa Italia in corso.



C'è un dato che orienta il pronostico: il Milan non perde da cinque giornate. E onestamente in queste cinque giornate ha fatto i salti alti così per arrivare a questa striscia. La Juve, che arriva dalla pessima quanto utile trasferta alla Dacia Arena di Udine, non può che fare meglio contro un avversario che l'ha battuto all'andata e in Supercoppa. Ai bianconeri basterà ripetere il recentissimo 2-1.



Mancherà Chiello, mancherà Cuadrado ma, dite quel che volete, la parziale/finale dell'1/1 a 2.15 non gliela si può lasciare. E visto che le altre partite della serata tante certezze non me le regalano, mi stoppo qui. Voi avrete senz'altro più fantasia e intraprendenza.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Milan parziale/finale 1/1 (quota 2.15)



Twitter @calcioepepe