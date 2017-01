Terno, parola magica per questo mercoledì di Coppa. Non ricchissimo ma si può appoggiare con una certa fiducia. Partendo da una superpartita come Juventus-Milan di Coppa Italia. Due volte contro in questa stagione, in campionato e in Supercoppa, due volte il tutto si è tinto di rossonero. Questa volta però - nonostante l'ottima figura di un Milan che ha retto il colpo non andando in barca dopo quei primi minuti contro un Napoli costretto poi a difendersi a oltranza - vedo solo bianconero. La voglia della Juve sarà preponderante e la terza partita sarà color Signora. Questo almeno è il mio pronostico.



Che continua poi con la Copa del Rey, Celta Vigo-Real Madrid. Madridisti obbligati a vincere di due o più gol dopo la sconfitta interna per 1-2. L'over 2.5 per me vale poco, pochissimo. Anche perchè non vedo possibile una partita al coperto delle merengues.



Chiudo con la Coppa in Francia, dove la semifinale tra Monaco e Nancy sembra al momento quasi insostenibile. La prima della classifica sta volando, il Nancy non perde dal 4 dicembre a Marsiglia e ne ha vinte nel periodo ben cinque e pareggiate due. A novembre lo stesso match è terminato 6-0. Credo che basti per capire dove orientarsi.

Il terno triplica la posta, sinceramente non sembra una quota bassa.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Milan 1 (quota 1.55)

Celta Vigo-Real Madrid over 2.5 (1.45)

Monaco-Nancy 1 (1.35)



Il terno vale 30 euro con 10 euro.



