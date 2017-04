Allegri promette cinque punte (e una di questa sarà il bambino d'oro Dybala), Luigi Enrico di Spagna ribatte che ne metterà otto! Stiamo per assistere a una partita come se ne vedranno poche nella storia oppure sono solamente favole? Certo che questo Barcellona-Juventus si presenta col vestito sfavillante di un calcio che non c'è mai stato e mai ci sarà. La "remuntada" blaugrana? Non ci credo, i miracoli (e visto dai catalani lo sarebbe) sono miracoli proprio perchè non si ripetono. Fermo restando che i tre davanti sono marziani e chi schiera Messi in un campo di calcio dovrebbe esibire il porto d'armi, resto dell'idea che questo Barca abbia chiuso il suo ciclo e debba aspettare il prossimo corso (Valverde? Pochettino?).



Il 6-1 contro il PSG è una delle partite più false della storia e allo stesso tempo delle più ipnotiche. Un giorno diventerà film riaprendo le cicatrici su Cavani e soci, che non meritavano di uscire. Anche per quello che si vide quella sera penso che la Juve andrà in gol e forse nemmeno una sola volta. Per cui vado giù così: la combo X2/over 3.5, l'over 4.5 e la vittoria bianconera! Tutto quello che succedesse di differente mi lascerebbe stupito. E adesso per tempo - prevedendo audience a livello delle finali mondiali - vado a prendere posto davanti alla tele!!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Barcellona-Juventus X2/over 3.5 (quota 6.25)



Barcellona-Juventus 2 (quota 5.85)



Barcellona-Juventus over 4.5 (quota 3.65)



Twitter @calcioepepe