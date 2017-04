Questa è una quota da singola. E stop. Celebriamo la partita dell'anno, allo Stadium arriva il Barcellona dei sei gol (anche se al Nou Camp) al PSG. Ma di qua c'è la Juventus che prepara questa partita da quando le palline stavano rotolando nell'urna di Nyon. La dichiarazione di Allegri, che ha detto: "In casa è più importante evitare i gol che segnarli" è condivisibile. Soprattutto quando di fronte hai quei diavoli travestiti da belve feroci. Che come la toccano possono farti male.



Allora, pensando che la partita sia stata preparata proprio in questo modo, la doppia 1X combinata all'under 2.5 è un'ottima scelta. Ricordo tanti anni fa un Barcellona simile in casa del Milan, il divario era molto ma molto più ampio di adesso. Il Barca non tirò mai, il Milan vinse 2-0. La ripetizione di tutto ciò non è fiction. E' possibile. E dimenticatevi quella sera con il PSG. Quella è fiction.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Barcellona 1X/under 2.5 (quota 2.50)



Twitter @calcioepepe