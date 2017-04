E' il venerdì di Atalanta-Juventus, senza dubbio tra le squadre che hanno messo in mostra il calcio più bello e redditizio del campionato. Che l'abbia fatto la Juve non può stupire, che l'abbia fatto un manipolo di speranze portate per mano dai condottieri Gasperini e Papu è stata la bella sorpresa della stagione. Un meritato pareggio per i nerazzurri che continuerebbero la loro caccia all'Europa? Io dico di sì. E poi la Signora stasera potrebbe farsi il pediluvio pensando a Montecarlo...



Se i numeri provano a portarci sulla retta via, sull'anticipo tedesco di stasera urlano forte e chiaro. Nelle ultime tredici volte in cui Leverkusen e Schalke si sono trovate di fronte ben dieci sono stati under 2.5. Bisogna dargli ascolto perchè qualche cosa vorrà pur dire.



Villarreal e Gijon sono due corse al contrario. Gli ospiti cercano di raddrizzare la rotta che li porterebbe alla retrocessione, i sottomarini puntano dritta l'Europa. I gialli hanno fatto una stagione con i superbaffi, non vorranno spiaggiare come un balenottero qualunque proprio adesso.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Atalanta-Juventus X (quota 3.25)

Leverkusen-Schalke under 2.5 (1.95)

Villarreal-Gijon 1 (1.43)



Il terno vale 45 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe