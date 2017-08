Altro che sabato, questo è l'inizio del campionato di Serie A! Alzi la mano chi ha il coraggio di dire che non gli mancava, che le sue domeniche senza calcio italiano erano belle lo stesso...



Campioni in carica sul prato per primi e dopo una orrenda partita come quella con la Lazio in Supercoppa. Vedo una ventata bianconera abbattersi sul Cagliari, che nulla potrà se non provare a scansarsi. Mentre tra Verona e Napoli, due vecchie "amiche" (ricordate lo striscione su Giulietta?) vedo gol.



Le italiane sono a posto, proviamo a tastare le altre. In Premier, ad esempio. Il Burnley scende tra noi terrestri dopo aver fatto la barba ad Antonio Conte, in casa-Chelsea. E ospita il West Bromwich, con il quale finisce sempre over 2.5. Oppure Liverpool-Crystal Palace, Klopp vuole i punti lasciati al Watford e dopo aver messo in archivio la pratica europea con l'Hoffenheim (o quasi...), vuole riprendere il terreno perduto.



Leicester-Brighton dovrebbe regalare i primi punti ai blu di Shakespeare che a sette dalla fine stavano dando la paga in trasferta all'Arsenal. Per oggi può bastare.



I CONSIGLI DEL SABATO



Juventus-Cagliari 1/over 2.5 (quota 1.65)

Verona-Napoli gol (1.75)

Burnley-West Bromwich over 2.5 (2.40)

Liverpool-Crystal Palace 1 (1.33)

Leicester-Brighton 1 (1.72)



La cinquina vale 15,8 volte la posta, escluso bonus!



@calcioepepe