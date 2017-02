L'altra partita della serata dovrebbe essere sulla carta nè più nè meno. Tra Siviglia e Leicester ora c'è un grande gap, anche di momenti vissuti nella stagione in corso. Sampaoli e Ranieri hanno patate bollenti molto diverse per le mani. La vittoria interna non si può mettere in dubbio. Visto il 2017 che passano Vardy, Mahrez e soci.

Schalke-Paok è una delle tre sfide di Europa League in programma nella giornata. I greci hanno perso in casa 3-0 e dovrebbero essere a Gelsenkirchen in gita-premio. Qualsiasi sia l'approccio dei tedeschi per me è un bell'1/over 2.5.

Si chiude con l'over 2.5 della Liga, tra Valencia e Real Madrid. Con Zaza che si è risvegliato e tutta la batteria di fuoco delle merengues si può giocare anche a quota bassa bassa bassa bassa.

I CONSIGLI DELLA GIORNATA

Porto-Juventus 2 (quota 2.25)

Siviglia-Leicester 1 (1.38)

Schalke-Paok 1/over 2.5 (2.15)

Valencia-Real Madrid over 2.5 (1.42)

La quaterna frutta 47 euro con 5 euro.

Twitter @calcioepepe

E' dal giorno dell'urna di Nyon, da quando laè stata abbinata al Porto che ho pensato: "Non ci sarà partita, nè là ne qua". Ricordo perfettamente la doppia sfida con la Roma, che i portoghesi avrebbero perduto facilmente se non fossero intervenuti i meteoriti: Vermaelen che si fa espellere, De Rossi che si fa espellere, Emerson Palmieri che si fa espellere. E Spalletti in vena di sorprese in negativo. Tutto ciò per dire che tra Porto e Juve c'è una grande differenza. E che in campo si noterà senz'altro. Nonostantenon giochi.