Questa volta sono tre gli anticipi della Serie A. Tocca a Empoli-Pescara aprire il cartellone. Vado con la combo 1/over 2.5. Si prosegue nel pomeriggio con Atalanta-Sassuolo e qui ci basta l'over 2.5. Si chiude con la vittoria della Juventus, allo Stadium contro il Chievo.

In Serie B soltanto uno l'over 1.5 della giornata e la scelta cade su Cittadella-Benevento.

Oggi è la Premier League a darmi molti spunti. E tutti identici. Under 2.5 in Manchester City-Hull, West Bromwich-Southampton e West Ham-Swansea. Queste tre partite chiudono la proposta del sabato, che non viene affatto male.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Empoli-Pescara 1/over 2.5 (quota 2.60)

Atalanta-Sassuolo over 2.5 (1.60)

Juventus-Chievo 1 (1.23)

Cittadella-Benevento over 1.5 (1.29)

Manchester City-Hull over 2.5 (1.40)

West Bromwich-Southampton over 2.5 (2.10)

West Ham-Swansea over 2.5 (1.75)



La settina frutta 170 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe



Tocca a voi fare il massimo, sabato e domenica, nella SFIDA A MISTERPALMIERI. Ce ne sono sempre di più a dare affidamento, perchè ci sanno fare davvero. Aspettiamo i vostri suggerimenti, convinti che saranno parecchi e centrati. Poi lunedì chi azzecca e quindi vince e fa vincere si ritroverà in prima pagina, magari proprio con i suoi amici!