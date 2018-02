Il Monday Night di Serie A ci regala Lazio-Genoa, due squadre in salute. Lo hanno dimostrato anche nelle sconfitte, i romani a San Siro contro il Milan in campionato e i genoani allo Stadium contro la Juventus. Ma questo non può che essere il momento giusto per staccare Inter e Roma.



La serata della Serie B è fissa sul derby ligure, Entella-Spezia, due squadre che trovano grandi difficoltà quando giocano l'una in casa (Entella) e l'altra in trasferta (Spezia). Gli spezzini sono estremamente efficaci al Picco ma in una straregionale dura come questa non li vedo venir via con più di un pareggio, al massimo.



La serata della Serie C è fissa su Triestina-Mestre, due squadre che non riescono ad emergere. Il perno su cui avvitarle è che i padroni di casa hanno ottenuto ben 5 pareggi su 9 incontri casalinghi. Questo è il numero su cui basarsi.





I CONSIGLI DI LUNEDI'





Lazio-Genoa 1 (quota 1.50)



Entella-Spezia 1X (1.38)



Triestina-Mestre X (3.20)





Il terno vale 6.62 volte la posta



@calcioepepe