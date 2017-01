Una novità su questa rubrica in questo periodo, un'amichevole per nazionali tra Marocco - in procinto di partire per il Gabon dove giocherà la Coppa d'Africa - e Finlandia, che si disputa negli Emirati Arabi. Una sgambata per gli africani che guardano a più importanti impegni e a stretto giro. Per questo motivo voglio giocarmi una doppia possibilità, la X e l'1/handicap che prevede la vittoria dei marocchini di misura. Le quote alte permettono di costruirsi una bella alternativa.



Tornando ai campionati migliori, in scena soltanto la Liga con Osasuna-Valencia. Le strisce di entrambe farebbero piangere a calde lacrime un asceta, Prandelli se n'è andato sbattendo la porta e tutto è sembrato prendere fuoco, con le dimissioni del direttore sportivo. Padroni di casa straultimi, ospiti terzultimi, si farebbe fatica a vederle anche in tv. Nelle ultime dieci l'Osasuna ha segnato un gol, oltretutto nella partita persa di Gijon. Come si fa a non giocare il no gol?



Terzo piolo della scala di oggi è la sfida di massima divisione portoghese, Moreirense-Belenenses, in coppa pochi giorni fa ci fu un pirotecnico 3-3. L'ultima in campionato tra le due finì 2-3. Quando si affrontano queste due, i portieri si chinano spesso a raccoglierla dentro la porta. O no?



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Osasuna-Valencia no gol (quota 2.05)

Moreirense-Belenenses gol (1.95)

Marocco-Finlandia X (3.90)



e inoltre le prime due partite più



Marocco-Finlandia 1/handicap (3.40)



Il primo terno vale 77 euro con 5 euro, il secondo 67 euro con 5 euro.



