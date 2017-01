Due interessanti match di Coppa Italia nel programma del mercoledì, Sassuolo-Cesena e Lazio-Genoa. Gli emiliani sono tornati a fare gol come avevano sempre fatto e la resurrezione di Berardi ha portato gli effetti sperati. Contro i romagnoli vedo un altro over 2.5. Invece in Lazio-Genoa - che si sono scambiati Cataldi da poco - sono più o meno sulla stessa linea ma preferisco il gol.



Unica partita di campionato che prendo in considerazione è Nantes-Caen, in Francia. La via ce la battono i precedenti, negli ultimi sei scontri diretti a Nantes è sempre uscito il gol quindi non c'è da inventarsi granchè per prendere parte alla ruota della fortuna.



Ma la base di oggi non può non essere l'ottima quota della vittoria interna del Gabon sul Burkina Faso, in Coppa d'Africa. La partita d'esordio dei padroni di casa è andata a femmine perdute soltanto nei minuti finali quando i tre punti si sono trasformati in uno striminzito pareggiaccio, contro la Guinea Bissau. Pena una possibile e assurda eliminazione nel girone iniziale di Aubameyang e soci bisogna vincere, anche con un gol di orecchio-mento-pancia ma bisogna farlo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Sassuolo-Cesena over 2.5 (quota 1.68)

Lazio-Genoa gol (1.70)

Nantes-Caen gol (1.90)

Gabon-Burkina Faso 1 (2.15)



La quaterna frutta 58 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe