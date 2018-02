La Lazio riceve il Verona nel posticipo del lunedì di Serie A. E si interroga su cosa possa essersi inceppato in un meccanismo ben oliato. Quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque, comprese Coppa Italia e Europa League, sono sintomi tangibili che o si dà una sterzata o si va giù nel dirupo. Considerando il fatto che il Verona verrà presumibilmente a giocarsela senza barricate perchè i punti deve cercarseli ovunque, l'over 3.5 affascina con la sua quota molto vicina alla pari.



E' dal 2015 che Tondela e Sporting si incontrano nel massimo campionato del Portogallo, la Primeira Liga. Cinque gli scontri diretti, due in casa del Tondela, due vittorie degli ospiti sempre con un gol dei padroni di casa. Visto che la quota è praticabile in una multipla, ci sta la combo X2/gol.



Cosenza-Reggina è uno di quei derby ad altissima intensità. Un piccolo, piccolissimo Boca Juniors-River Plate della Calabria. Ci si arriva con squadre in ordine, imbattute la prima da novembre (curiosamente un altro derby, con il Catanzaro) la seconda da cinque gare. Sono partite dove i gol si contano sulle dita di mezza mano. E questa non fa eccezione, almeno sulla carta.





I CONSIGLI DI LUNEDI'



Lazio-Verona over 3.5 (quota 1.90)



Tondela-Sporting Lisbona X2/gol (2.30)



Cosenza-Reggina under 2.5 (1.62)



Il terno vale 7.07 volte la posta



