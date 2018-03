Ritorno di Europa League con due delle nostre. Una (il Milan a Londra contro l'Arsenal) sale sulla luna con la scala a pioli, l'altra invece va a Kiev per prendersi quello che ha buttato dalla finestra a Roma.



Il mio ambo verte sulle sfide dove i gol dovrebbero arrivare con certezza. Una è proprio quella di Kiev, dove la Dinamo troverà una Lazio assatanata. Anche per le evenienze venute fuori da Cagliari, in campionato. E un cannoniere lanciato verso la Scarpa d'Oro (ha i numeri di gente come Messi e Kane) che arriva dall'aver segnato forse il gol più bello dell'anno. Con Cragno che quasi butta giù il palo per andare a prendere quel colpo di tacco di Ciro "Spaziale" Immobile. E si era al 95'!



L'altra partita da over (ma qui tracimo fino al 3.5) è quella di Salisburgo, dove scende il Borussia Dortmund. Sono di fronte squadre che fanno dell'attacco la loro miglior difesa. E il 2-1 degli austriaci all'andata fa sì che i tedeschi ne debbano segnare almeno due. Capito che partitina si prepara?



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



Dinamo Kiev-Lazio over 2.5 (quota 1.85)



Salisburgo-Borussia Dortmund over 3.5 (2.60)



L'ambo vale 4.81 volte la posta



