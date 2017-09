Un po' come la Serie A ci sta insegnando. Ovvero che ormai la forbice si è aperta e quando una squadra forte incontra una squadra piccola, non ce n'è. Diamo una rapida occhiata al turno di Champions League, partite di questo tipo possono essere Napoli-Feyenoord e Siviglia-Maribor. Una che non è certo di questo tipo, ma che per me soprattutto con il momento della squadra di Guardiola non si può fare è Manchester City-Shakhtar Donetsk. Monaco-Porto così così, ma per me rientra nel novero delle scontate o quasi. Con un 2.05 che mi ha fatto sobbalzare sulla sedia. Come se lo saranno inventato? E siamo a quattro 1 che più 1 non si può. Aggiungete una bella fissa come gol di Borussia-Dortmund-Real Madrid e siamo arrivati. Ma parliamo piano e fermiamoci qui. Quattro volte e mezza la posta mi sembra un urlo nella notte.



I CONSIGLI PER MARTEDI':



Napoli-Feyenoord 1 (quota 1.17)

Siviglia-Maribor 1 (1.18)

Manchester City-Shakhtar 1 (1.18)

Monaco-Porto 1 (2.05)

Borussia Dortmund-Real Madrid gol (1.37)



La cinquina vale 4.57 volte la posta.



@calcioepepe