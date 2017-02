Oggi parto da due consigli per me grossi come una casa. Pescara-Genoa è il rientro di Zeman nel suo habitat. Ciò vuol dire quota piccola - ma neanche tanto - che non si può non considerare. E cioè l'over 2.5.



L'altro è tra Roma e Torino. Giallorossi come il vento ma senza subire reti da tre match: contro Belotti e due ex come Ljajic-Iago Falque sarà molto molto molto più dura tenere la porta inviolata. Combo 1X/gol.



Over 2.5 tra Chievo e Napoli. Con l'ambiente napoletano inferocito da ciò che è successo al Bernabeu e veneti insidiosi come i serpenti che escono da sotto una roccia. Qui i gol arrivano di sicuro.



Anche Udinese-Sassuolo e Sampdoria-Cagliari nascono sotto questo profilo. Ma trovo preferibile allungarsi sul gol che non sull'over 2.5.



Il posticipo Milan-Fiorentina lo vedo sulla doppia 1X, la partita di giovedì a Moenchengladbach non sarà stata una passeggiata per i viola quindi...



La chiusura è con un'altra roccaforte di questo pronostico e cioè PSG-Tolosa 1/handicap. Il Monaco si è fermato a Bastia, i parigini hanno fatto a trance il Barcellona e ora devono rifare il terreno perduto in Ligue 1. Non ci può essere altro da dire.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Pescara-Genoa over 2.5 (1.60)

Roma-Torino 1X/gol (1.90)

Chievo-Napoli over 2.5 (1.75)

Udinese-Sassuolo gol (1.70)

Sampdoria-Cagliari gol (1.65)

Milan-Fiorentina 1X (1.32)

PSG-Tolosa 1/handicap (1.60)



La settina frutta 157 euro con 5 euro, escluso bonus.



Twitter @calcioepepe