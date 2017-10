Verona-Benevento è il Monday Night di Serie A. Lotta nei bassifondi come in questo caso non ce n'è. Tre gol segnati dai veneti, soltanto due dagli avversari giallorossi. Se dobbiamo dare retta ai segnali più vicini, la squadra in vita sembra quella di Pazzini. Che se non vince questa, quando mai dovrebbe potersi portare via i tre punti?



Anche la Serie B in campo con Entella-Empoli. Segnano e subiscono sul serio. Prendono gol a una media di un gol e mezzo a partita. Potrebbe continuare la stessa musica.



C'è un dato impressionante riguardo Piacenza-Viterbese. È da marzo che gli ospiti segnano almeno un gol. IN TRASFERTA! Tre volte tre gol, tre volte due gol, tre volte un gol, considerando anche la Coppa Italia. Non male no?



Ma un numero altrettanto clamoroso (se non di più...) spunta in Leicester-West Bromwich. Dal 2007 quando il WBA va a giocare a Leicester - e sono sette partite - non perde mai, anzi vince quasi sempre, ben cinque i successi! Pazzesco o no? La quota della doppia esterna non la lascerei per terra.





I CONSIGLI DI LUNEDI'





Verona-Benevento 1 (quota 1.92)



Entella-Empoli gol (1.68)



Piacenza-Viterbese segna gol squadra ospite (1.36)



Leicester-West Bromwich X2 (1.80)





La quaterna vale 7.89 volte la posta.



