Coppa del Re, ritorno di uno dei quarti. Nobilissimo. Perchè in campo c'è il Siviglia di Montella contro l'Atletico di Simeone. All'andata il colpo dell'Avioncito con il sorpasso proprio negli ultimi minuti. Quella vittoria obbliga il Cholo a segnare almeno due gol senza prenderne. Che strani, il Siviglia a gestire e Madrid ad attaccare. Proprio Simeone che è una vita che si blinda con il fido Godin. Qui non si può non segnare. Vado con la combo gol/over 2.5.



Coppa anche in Inghilterra, dove il Bristol sogna di scalare la Montagna Sacra del Pep. Sarebbe anche possibile visto lo striminzito 2-1 dell'andata. Ma non scherziamo. Qui i padroni di casa debbono vincere e quindi sarà facile per i più forti.



La Coppa di Lega portoghese mette di fronte Setubal e Oliveirense. Tutte e due si giocano il posto in finale dove sarà durissima contro Sporting o Porto. Ma bisogna esserci e visto che le due squadre prendono gol che è una bellezza, scelgo proprio quella strada.



I CONSIGLI DI MARTEDI'



Siviglia-Atletico Madrid gol/over 2.5 (2.15)



Bristol-Manchester City 2 (1.25)



Setubal-Oliveirense gol (2.20)



Il terno vale 5.91 volte la posta



@calcioepepe