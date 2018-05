Pochissimo in questo giovedì. C'è una partita che però brilla di luce propria anche se non contano niente i punti che mette in palio. Siamo in Premier League, la partita è West Ham-Manchester United. L'una è salva, l'altra è in Champions e aspetta la finale di FA Cup contro Antonio Conte e il suo Chelsea. In realtà però in cuor suo aspetta tutte le belle notizie del mondo da Sir Alex Ferguson che ha fatto fermare il cuore a tutti gli appassionati di questo sport con le sue peripezie fisiche degli ultimi giorni.



Certamente i diavoli rossi giocheranno quella finale che li aspetta per la più bella delle dediche al loro "Padre Spirituale". Questa sembra nè più nè meno una tappa di avvicinamento. Anche per questo la X a 3.80 sembra quasi un percorso mistico. Si prova, al limite si suona la tromba. E via verso nuove avventure. Proprio come Buzz Lightyear.



I CONSIGLI PER GIOVEDI':



West Ham-Manchester United X (quota 3.80)



@calcioepepe