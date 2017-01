Altro giro altro regalo con la Premier League che si fa sempre più interessante. Soprattutto per noi italiani che potremmo vincere ancora con Antonio Conte, dopo il cesello di Claudio Ranieri. Domani 6 partite, con il Leicester atteso a pranzo a Middlesbrough per una partita che lasciamo fuori dai pronostici.



La sfida più interessante è quella tra West Ham e Manchester United, l'ultima a giocarsi. Per me Mou segna e prende gol, qui vado con l'over 2.5, ci dovrebbe stare. Per il resto vado sulle vittorie. Quelle di Everton contro Southampton, di Manchester City contro Burnley, di Liverpool a Sunderland e di West Bromwich contro Hull. Quella di un Guardiola imbufalito la vedo già dal primo tempo.



Proponendo anche una singola che può interessare un mercato diverso. La vittoria del West Bromwich mi sembra una quota più che giocabile. Quasi succulenta.



I CONSIGLI DEL GIORNO



West Ham-Manchester United over 2.5 (quota 1.75)

Everton-Southampton 1 (2.20)

Manchester City-Burnley 1/1 primo tempo/finale (1.53)

Sunderland-Liverpool 2 (1.35)

West Bromwich-Hull 1 (1.75)



La cinquina vale 70 euro con 5 euro, escluso bonus.



LA SINGOLA DEL GIORNO



West Bromwich-Hull 1



Twitter @calcioepepe