E' il giovedì di Europa League che mi fa andare su tutte le partite delle italiane. Chissà che non si realizzi sul campo quello che vedo.



Che può apparire strano su Lazio-Steaua. Anche qui, come nel caso del Napoli la scorsa settimana, non ho la certezza che la Lazio insegua e persegua al cento per cento il sogno di questa Coppa. Vogliamo vedere quale sarebbe il percorso ad ostacoli che l'attenderebbe di qui alla fine di una stagione massacrante? E' una mia idea, non l'assoluto. E comunque non mi esprimo sull'eliminazione ma il gol della Steaua ha una quota.



La partita da segnare sul calendario è Atalanta-Borussia Dortmund. Giovedì scorso i bergamaschi comandavano 2 a 1 e l'arbitro non vide un rigore netto su Ilicic. Qui sarà battaglia a cavallo con cannoni annessi, il 3-2 tedesco apre tutto. E la Dea meriterebbe il colpo, vista la prestazione in Germania.



Milan e Napoli giocano sfide pallide. Il Milan l'ha chiusa con il 3-0 e domenica va dalla Roma quindi non credo che se la voglia sudare granchè col Ludogorets. Il Napoli dovrebbe salire su un razzo e farsi accompagnare da Buzz Lightyear per passare: niente di più facile che lasci al Lipsia una partita senza importanza. Si pensa ad altro, al Vomero. No?





I CONSIGLI DI GIOVEDI'





Lazio-Steaua over 0.5 squadra ospite (quota 2.10)



Atalanta-Borussia Dortmund over 2.5 (1.57)



Milan-Ludogorets under 2.5 (2.17)



Lipsia-Napoli 1 (1.80)





La quaterna vale 12.8 volte la posta



