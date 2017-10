Eccoci alla Champions, è la serata del Napoli che va a giocare in casa del Pep e del suo City. Prendendolo nel suo momento migliore. Ma come si fa a dire che anche Sarri non abbia i suoi al centodieci per cento? Visti a Roma fanno impressione e sono giustamente al comando, ben al di là delle altre. Nel Gruppo europeo invece scontano la brutta sconfitta contro gli ucraini. Un'altro stop contro i reucci inglesi non farebbe malissimo visto che la corsa deve essere fatta su chi ti ha già battuto. Squadre che segnano col pallottoliere come City e Napoli faranno uscire un over 2.5, sperando che penda dalla parte nostra.



Altro over 2.5 è quello tra Lipsia - reduce dal grande colpo in Bundesliga a Dortmund - e Porto, con i tedeschi che debbono assolutamente vincere.



In Maribor-Liverpool non posso vedere altro che il 2. Sembra la partita perfetta per i rossi di Klopp. I padroni di casa devono mettere la testa fuori e, anche se gli inglesi non sembrano per ora strepitosi, hanno ripartenze che uccidono in campo aperto. 2 pt/2 finale.



Vado per la quaterna con il gol al Bernabeu tra Real Madrid e Tottenham. I bianchi d'Inghilterra hanno da far valere il cannoniere più in forma d'Europa (con il nostro Immobile): Sua Maestà Harry Kane.





I CONSIGLI DEL MARTEDI'



Manchester City-Napoli over 2.5 (quota 1.37)



Lipsia-Porto over 2.5 (1.80)



Maribor-Liverpool 2/2 (1.58)



Real Madrid-Tottenham gol (1.52)





La quaterna vale 5.9 volte la posta.



@calcioepepe