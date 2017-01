L'ultimo Napoli-Sampdoria ha mostrato chiaramente che i non titolari, chiamiamoli cosi', di Sarri non sono mezze calzette. Gabbiadini, Strinic, e poi Maggio, Diawara e gli altri possono e devono eliminare lo Spezia di Di Carlo - che fece la festa alla Roma di Rudi Garcia - nei 90', non scherziamo. Esattamente lo stesso pronostico che tocca a Manchester United-Hull, tra le due c'è quasi la stessa differenza che c'è tra Napoli e Spezia, nonostante siano squadre di Premier League. Ma una è ultima e l'altra ha un essere speciale che si chiama Mou in panca.



Passò il Sochaux, cadde il Monaco: l'anno scorso lo fece secco negli ottavi di Coppa di Lega. A febbraio 2016. La partita si ripete e le quote dicono che i monegaschi sono strafavoriti. Io dico che in un terno, accanto a due quote inesistenti, una sorpresa ci sta bene e questo pareggio francese non è pazzo come sembrerebbe. Nel turno precedente è uscita proprio la X tra Sochaux e Marsiglia e poi ai calci di rigore è toccato alla squadra piccola. Chissà che...





I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Napoli-Spezia 1 (quota 1.12)

Manchester United-Hull 1 (1.18)

Sochaux-Monaco X (4.00)



Il terno vale 53 euro con 10 euro.



Twitter @calcioepepe