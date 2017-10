Un'altra bella SFIDA A MISTERPALMIERI, anche se lo zabaione di Milan-Juve è già andato in tavola.



La singola che mi piace ve la dico subito, è in Torino-Cagliari, posticipo della serata. Le polemiche sul caso Anna Frank hanno aperto una brutta discesa davanti a Sinisa, che si ritrova un Toro dimezzato senza Gallo Belotti. Il Cagliari mangerebbe un bue crudo dopo aver preso i tre punti al 100' o giù di lì contro il Benevento. La doppia esterna a 2.30 mi fa volare come Rovazzi e Morandi.



Andiamo sulla base. Lazio (a Benevento) e Napoli (in casa contro il Sassuolo) le vedo con l'handicap e non so cosa debba capitare perchè tutto non vada per il verso giusto.



Leicester-Everton nel pomeriggio di Premier League. Prendono gol con la puntualità di un bus svizzero, non capisco come debbano fermarsi proprio tra di loro.



In serie B due sfide, Parma-Avellino e Pro Vercelli-Foggia. I gol verranno giù anche qui, nonostante in Piemonte si giochi per punti già vitali.



Le altre interessanti? Tiratele fuori voi, vi ho lasciato campo libero su quasi tutta la Serie A. La SFIDA A MISTERPALMIERI deve essere vostra. Per agganciare il pezzo di lunedi' che parla di voi!







I CONSIGLI DELLA DOMENICA



Benevento-Lazio 2/handicap (quota 1.70)



Napoli-Sassuolo 1/handicap (1.33)



Leicester-Everton gol (1.68)



Parma-Avellino gol (1.85)



Pro Vercelli-Foggia gol (1.55)



e inoltre







Torino-Cagliari X2 (quota 2.30)







La cinquina vale 10.8 volte la posta escluso bonus







@calcioepepe