Venerdì sera scende in campo l'eurorivale della Roma. A Bordeaux il Lione gioca per la quarta piazza in campionato. Un dato sembra accomunare le due avversarie. Il Bordeaux non è una prima lama in casa, il Lione viene da tre sconfitte in fila in trasferta. E' vero che questi ultimi pareggiano quasi mai fuori casa, solo una volta, ma qui si può rischiare. E la quota vale la candela.



Bundesliga: Augsburg orribile in casa, Lipsia seconda solo al grande Bayern in trasferta. Qui la combo la possiamo usare. E ci lanciamo con la combo 2/segna primo gol ospite. Alla pari è un bel giocare.



Si chiude con la gara della Liga. La Real Sociedad va a Siviglia ospite del Betis. E i baschi hanno un rendimento in trasferta che mette paura, sono soltanto a 2 punti dal Real Madrid, anche se con una gara in più. Contro un Betis in periodo gné-gné, anche se ha appena vinto in rimonta a Malaga, la doppia X2 dovrebbe essere di prammatica. Anche se bassina.



I CONSIGLI PER VENERDI':



Bordeaux-Lione X (quota 3.45)

Augsburg-Lipsia 2/segna primo gol ospite (2.00)

Betis-Real Sociedad X2 (1.43)



Il terno vale 49 euro con 5 euro



