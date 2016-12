Senza Juventus e Milan che domani vedranno a chi toccherà alzare la Supercoppa italiana a Doha. Le altre però cercano i tre punti sotto l'albero, evitando il puntale...



Fiorentina-Napoli è il meglio della serata. E con l'orologio di Sarri che si è messo a spaccare il secondo da quando Mertens fa l'Higuain, l'over 2.5 non si può mettere da parte.



La Roma avrà i suoi cavoli acidi contro il Chievo, dato che molti staranno a guardarsela a casa per infortuni. I clivensi giocano bene, non hanno preoccupazioni e cercano di far passare a Spalletti un Natale orripilante. L'under 2.5 ha una quotona.



Palermo-Pescara è la svolta di tutto per i siciliani, solo dando continuità alla vittoria di Marassi si può sperare. E i biancocelesti sono il rivale giusto, dato che non fanno altro che sbandare.



Lo stesso discorso può valere per il Cagliari, che dopo tante buche per strada devono trovare l'avversario giusto nel Sassuolo, altra squadra che definire in un momentaccio è poco.



Torino-Genoa e Sampdoria-Udinese sono le varianti della serata. Lasciando fisse le altre proviamo con questi pareggi. Che passi l'angelo e dica amen. P.S. Si può giocare da 2 euro l'una perchè la festa sarebbe comunque bella grossa.



I CONSIGLI DELLA SERATA



Fiorentina-Napoli over 2.5 (quota 1.60)

Roma-Chievo under 2.5 (2.45)

Palermo-Pescara 1 (2.20)

Cagliari-Sassuolo 1 (2.50)

Torino-Genoa X (3.75)



e poi



le prime quattro partite più

Sampdoria-Udinese X (3.40)



La prima cinquina vale 161 euro con 2 euro, la seconda vale 146 euro con 2 euro. Entrambe escluso bonus.



