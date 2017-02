Sembra di essere tornati a Mercoledì Sport, quando il calcio chiamava a raccolta i tifosi. E con Juve e Milan in campo per giocare i recuperi delle gare saltate per la SuperCoppa di tifosi alla finestra ce ne saranno tanti e tanti.

Alle 18 c'è Crotone-Juventus e qui mi dispiace ma partita non ce n'è, almeno sulla carta la vedo così. Lo spareggio di Palermo ha atterrato ancor di più i pitagorici che contro la capolista non capisco cosa possano inventarsi per scamparla. Per me 2/over 1.5.



Bologna-Milan invece offre di più. La rabbia di entrambe dopo l'ultima brutta figura in campionato si farà vedere e si farà pesare in campo. La paura di una nuova sconfitta è palese ma credo che tutte e due possano andare a segno, quindi gol.



In FA Cup si rivede il Leicester di Ranieri. Contro il Derby nel replay dopo il 2-2. Ormai ogni partita dei blu è un orrore e non si capisce come si possa arrestare l'emorragia. Qui accendo l'over 2.5, perchè Schmeichel continua a subirne e perchè prima o poi Vardy e c. dovranno segnarne altri.



Chiudo con il ritorno della seconda semifinale di Copa del Rey, tra Alaves e Celta Vigo. Dopo lo 0-0 dell'andata mi aspetto una ripetizione possibile o al massimo un 1-1. Qui mi lancio sull'X/under 2.5.

E andiamo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Crotone-Juventus 2/over 1.5 (quota 1.33)

Bologna-Milan gol (1.73)

Leicester-Derby over 2.5 (2.05)

Alaves-Celta Vigo X/under 2.5 (3.20)



La quaterna vale 75 euro con 5 euro.



Twitter @calcioepepe