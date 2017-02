Oggi voglio esagerare. D'altronde è o non è la giornata di Juve-Inater? Ebbene da quella comincio. E non ho dubbi nel pensare che i bianconeri aspettino questa sfida dal giorno della sconfitta di San Siro. E trovino la grande rivale nel momento in cui una sconfitta farebbe più male, arresterebbe cioè una bellissima galoppata di rincorsa. Non solo: mi gioco l'1 primo tempo, che ha una quota con cui sognare.



Per il resto è una domenica in cui è quasi impossibile leggere uno 0-0. Almeno nelle partite che prendo in esame. Ad esempio Genoa-Sassuolo, un poster buono per pubblicizzare il gol di entrambe. Oppure Milan-Sampdoria, nella quale il gol mi piace anche per le assenze rossonere.



Poi scivolo sul segna gol squadra ospite in Palermo-Crotone o addirittura in un over 1.5 squadra ospite in Pescara-Lazio (i due gol dei romani sono pagati in maniera onesta e accattivante).



Trasbordando in Premier League, anche lì si tracima sotto il segno delle reti. Un bell'over 3.5 in Manchester City-Swansea e un bell'over 1.5 squadra ospite in Leicester-Manchester United (la difesa di Ranieri non finisce praticamente più senza subirne almeno una).



Siamo nel campo della giocata difficile, molto difficile. Ma quello che uscirebbe è sensazionale. Anche impegnando solo 2 euro no?

E oggi è SFIDA A MISTERPALMIERI. Scrivete qui le vostre impressioni, consigli, proposte e quant'altro. Per andare in cassa e in prima pagina. Vi aspetto felici e vincenti!



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Juventus-Inter 1 primo tempo (quota 2.15)

Genoa-Sassuolo gol (1.65)

Palermo-Crotone segna gol squadra ospite (1.40)

Pescara-Lazio over 1.5 squadra ospite (1.63)

Milan-Sampdoria gol (1.75)

Manchester City-Swansea over 3.5 (2.05)

Leicester-Manchester United over 1.5 (1.75)



La settina vale 101 euro con 2 euro, escluso bonus.



