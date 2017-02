Seconda serata di Coppa Italia, questa con Lazio-Roma. Che, oltre a essere il teso derby che è, fa parte di centottanta minuti che decideranno la qualificazione. E' per questo motivo che vedo una partita bloccata, nella quale ci sarà poca voglia di fare un passo che comprometterebbe molto già all'andata. Vedo bene una bella X primo tempo.



Ma questa sera la quota davvero incomprensibile ce la regala la Liga. Osasuna-Villarreal mette di fronte la Cenerentola della classifica contro la squadra che solo pochi giorni fa ha fatto tremare e parecchio la capolista Real Madrid, andando in vantaggio di due gol. Qui non vedo proprio partita. E non capisco come la quota della vittoria esterna possa essere tanto alta. Mah...



Barcellona-Gijon va a peso. Cioè, quanti gol segneranno i blaugrana. Nelle ultime cinque sfide dirette al Camp Nou sono stati sedici i gol dei padroni di casa. Sarà anche bassissima la quota ma l'over 2.5 non si può proprio non giocare.



Nella storia di Real Madrid-Las Palmas ci sono solo tre partite al Bernabeu e quindici gol per i blancos. Anche qui sarebbe come bestemmiare lasciare da parte l'over 2.5. Tutto fa brodo.



I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Lazio-Roma X primo tempo (quota 2.20)

Osasuna-Villarreal 2 (2.05)

Barcellona-Gijon over 2.5 (1.20)

Real Madrid-Las Palmas over 2.5 (1.25)



La quaterna vale 67 euro con 10 euro.



