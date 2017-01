Come inizio non c'è male. Botti forti ce ne sono già stata in questo 2017 di Premier League ma ecco la partita più speziata di tutte. Il Tottenham è in superpalla, sembra quello che inseguì a perdifiato il Leicester, Kane e Alli fanno a gara a chi fa più sognare. Cinesi e non.



Aspettano a piede fermo e rotante la capolista di Antonio Conte, un Chelsea che ha saputo eguagliare il primato di vittorie consecutive, tredici. Facendo molta fatica - e questo va detto - poi schiantando nel finale uno Stoke che ci ha provato. E che comunque ha fatto vedere che il re può vedersi anche nudo e si può battere. Un Tottenham così deve assolutamente crederci. Bella combo 1X/gol, credo che la fila dei successi blues si stopperà in questa occasione. Magica per i bianchi.





Partitona ma di diversa natura in Copa del Rey, con il Real Madrid che attende il Siviglia nell'andata degli ottavi di finale. Sampaoli sa mischiare il mazzo senza farsi sentire dall'avversario ma al Bernabeu si tratta dei più forti o quasi. La splendida finale di Supercoppa Europea giocata a Trondheim ad agosto fu decisa soltanto dal un gol al 120', in zona Ramos,





Questa è una "finale" di 180 minuti e potrebbe essere tutto diverso. Dicendo anche i blancos tornano al di qua del mondo dopo il Mondiale per Club vinto. Tutte e due le squadre saranno molto diverse da quel giorno. E il tecnico sudamericano chiede solo di potersi giocare un ritorno per sognare di eliminare CR7. E' già qualcosa.





I CONSIGLI DELLA GIORNATA



Tottenham-Chelsea 1X/gol (quota 2.20)

Real Madrid-Siviglia 1/gol (2.50)



L'ambo vale 55 euro con 10 euro.



